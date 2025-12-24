Am Dienstag ging bei der Stadtpolizei Meran eine Meldung über mutmaßliche Schusswaffen in einer Garage im Stadtteil Obermais ein. <BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Kontrolle wurden drei Pistolen, drei automatische Kriegswaffen, zwei Gewehre sowie eine größere Menge Munition entdeckt. <BR \/><BR \/>Der Hinweis soll von den neuen Erben der Immobilie ausgegangen sein, die das Waffenarsenal bei Überprüfungen in der Garage entdeckt und daraufhin die Behörden verständigt hatten. Derzeit gibt es keine Anzeigen oder Festnahmen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen.