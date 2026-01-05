Die Beamten wurden bei einer routinemäßigen Streife durch ein Licht, das aus einer Baustelle eines Wohngebäudes schien, auf den Vorfall aufmerksam. Da der Verdacht auf eine Unregelmäßigkeit bestand, führten die Carabinieri eine Kontrolle durch und trafen im Inneren der Wohnung auf den Mann, der sich dort ohne jegliche Berechtigung aufhielt.<BR \/><BR \/>Bei einer weiteren Überprüfung hinsichtlich möglicher Schäden oder fehlender Gegenstände stellten die Beamten fest, dass ein Nachbar in den Vorfall verwickelt war. Ein angrenzender Wohnungsbesitzer hatte dem Hausbesetzer über ein Verlängerungskabel Strom aus seiner eigenen Wohnung zur Verfügung gestellt.<BR \/><BR \/>Der 32-Jährige wurde aus der Wohnung verwiesen und angezeigt. Zudem fanden die Carabinieri bei ihm eine geringe Menge Haschisch, weshalb er auch der Verwaltungsbehörde wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zum Eigengebrauch gemeldet wurde.<BR \/><BR \/>Der Nachbar gestand seine Beteiligung und wurde ebenfalls wegen Beihilfe zur illegalen Hausbesetzung angezeigt.<BR \/><BR \/>Bei einer späteren erneuten Kontrolle am selben Ort trafen die Carabinieri erneut auf denselben Mann, der sich abermals unbefugt in der Wohnung aufgehalten hatte. Auch diesmal wurde er des Gebäudes verwiesen und erneut angezeigt – diesmal als Wiederholungstäter.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri kündigten an, in den kommenden Tagen verstärkt ähnliche Kontrollen auch in den anderen Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Kompanie Meran durchzuführen.