Meran: Zahlreiche Fahrräder geklaut – 5 Personen angezeigt

Die Carabinieri haben die gestohlenen Fahrräder sichergestellt. - Foto: © CC Meran

Während der Pfingst-Feiertage haben die Carabinieri von Meran einen Anstieg der gemeldeten Straftaten im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Fahrrädern, insbesondere von Elektrofahrrädern, die ursprünglich in der Nähe von öffentlichen Promenaden und Schwimmbädern abgestellt waren, festgestellt.Um den Dieben auf die Schliche zu kommen, wurden in den Stadtzentren und entlang der Hauptverkehrsstraßen spezielle Dienste organisiert, bei denen sowohl uniformierte als auch einfach gekleidete Carabinieri im Einsatz standen.In der Gampenstraße in Marling, in der Nähe der Einfahrt zur Mebo in Richtung Bozen, wurde ein weißer Lieferwagen angehalten und durchsucht, der bereits bei den Ermittlungen aufgefallen war. Im Inneren wurden 11 Fahrräder gefunden, darunter 6 Elektrofahrräder.Der Lieferwagen wurde von einem Ausländer mit Wohnsitz in der Provinz Verona gefahren. Er hat sich, wahrscheinlich in Komplizenschaft mit 3 Landsleuten und einem in Meran ansässigen Italiener, offenbar auf den Transport gestohlener Fahrräder von Meran in die Region Venetien spezialisiert.Die Ermittlungen zur Identifizierung der Eigentümer der beschlagnahmten Fahrräder, die derzeit im Carabinieri-Hauptquartier in Meran ausgestellt sind, sind im Gange.Die Opfer der Diebstähle werden gebeten, sich mit der Diebstahlsanzeige und wenn möglich mit einem Foto des gestohlenen Fahrrads zur Polizeiinspektion Meran zu begeben, um ihr eigenes Fahrrad unter den sichergestellten Fahrrädern zu identifizieren. Unter den gestohlenen Fahrrädern sind auch gelbe Kinderfahrräder.Neben den 4 Ausländern haben die Ordnungshüter einen 21-jährigen Mann aus Meran wegen versuchten schweren Diebstahls angezeigt. Der junge Mann wurde vor einigen Tagen nachts auf einem Campingplatz angehalten, als er einem niederländischen Touristen ein Mountainbike (im Wert von 1300 Euro) stehlen wollte.Der 21-Jährige trug außerdem ein Messer bei sich, das zum Durchschneiden von Ketten und/oder Fahrradschlössern verwendet werden könnte.Der Täter wurde im Mai mehrmals dabei erwischt, wie er Fahrräder anderer Personen stahl oder benutzte. Gegen den jungen Herren liegen bereits mehrere Anzeigen wegen Fahrraddiebstahls vor.