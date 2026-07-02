Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 14. Februar auf dem Spielplatz am St.-Vigil-Platz in Meran. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen sollen die beiden Jugendlichen gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen zwei gleichaltrige Jugendliche aus der Umgebung angesprochen haben.<BR \/><BR \/>Die drei sollen die beiden Opfer gewaltsam gestoßen und festgehalten haben, bevor sie ihnen die Geldbörsen entrissen. Aus den Geldbörsen wurden anschließend 130 beziehungsweise 40 Euro Bargeld in verschiedenen Stückelungen entnommen. Danach flüchteten die Täter.<h3>\r\nFotos der Opfer führten zu Identifizierung<\/h3>Unmittelbar nach der Tat ging über die Notrufnummer ein Alarm ein. Die Einsatzzentrale der Carabinieri in Meran schickte eine Streife zum Tatort. Nachdem sich die Beamten zunächst um die beiden Opfer gekümmert hatten, leiteten sie umgehend eine Fahndung im gesamten Stadtgebiet ein. Diese blieb zunächst ohne Erfolg.<BR \/><BR \/>In der Folge erstatteten die beiden Jugendlichen bei der Carabinieri-Station in Tscherms Anzeige. Daraufhin nahmen die Ermittler eine umfassende Untersuchung auf.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Ermittlungen erwies sich die Identifizierung der Tatverdächtigen anhand von Lichtbildern durch die beiden Opfer als entscheidend. Dadurch konnten die beiden 16-jährigen Meraner nach Angaben der Carabinieri zweifelsfrei als mutmaßliche Täter identifiziert werden. Sie wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft am Jugendgericht in Bozen angezeigt. Die Ermittlungen nach dem dritten mutmaßlichen Beteiligten dauern an.