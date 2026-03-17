<BR \/>In Vergangenheit hatten sowohl Anrainer als auch die Meranarena-Inhouse-Gesellschaft die Stadtpolizei daraufhingewiesen, dass sich dort Obdachlose eingenistet hatten.<BR \/><BR \/>Stadt- und Staatspolizei mit insgesamt vier Streifenwagen räumten die beiden Gebäude, deren Schlupflöcher dann auf Betreiben der Besitzer zugemauert wurden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289655_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während der Räumung wurden fünf Personen identifiziert. Dreien davon könnten weitere Ordnungsmaßnahmen drohen, die derzeit von den Sicherheitsbehörden geprüft werden. Die restlichen zwei Männer aus Nordafrika im Alter von 30 und 40 Jahren wurden hingegen wegen des Besitzes von Messern angezeigt. <BR \/><BR \/>Ein Dolch und eine 30 Zentimeter lange Machete wurden im Ex-Dopolavoro gefunden, deren Besitzer noch versucht hatte, sich zu verstecken. Im Ex-Dopolavoro wurde auch eine Meranerin angetroffen, die polizeibekannt ist.