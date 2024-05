Meraner Bahnlinie: Aufwändige Arbeiten – Sperre vom 17. Juni bis 16. Juli

Die Meraner Bahnlinie wird zwischen 17. Juni und 16. Juli aufgrund von Umbauarbeiten komplett gesperrt. Einen Schienenersatzdienst mit Bussen gibt es im Halbstundentakt.vom Bahnhof Bozen (Bussteig F, Rittner Straße) über die MeBo zum Meraner Bahnhof (Bussteig Z bei der Bahnhofsunterführung) und retour. Es werden nur die Zwischenhaltestellen Bahnhof Bozen Süd-Messe und Bahnhof Lana-Burgstall bedient. Aus Sicherheitsgründen sind im Expressbus keine Stehplätze erlaubt.ab dem Bozner Bahnhof (Bussteig G, Rittner Straße) zum Meraner Bahnhof (Bussteig Z bei der Bahnhofsunterführung) und retour. Die Busse halten nur an den Haupthaltestellen Siebeneich/Schule, Terlan/Schulen, Vilpian/Dorf, Gargazon/Dorf, Burgstall/Tourismusbüro, Meran /Terme. Es wird kein Bahnhof bedient.Die Busse B200 halten an der Haltestelle „Longonstraße“ in der Freiheitsstraße sowie an der Haltestelle an der Haltestelle am Krankenhaus.Alternativ stehen Busse der Linie 201 Bozen- Meran bereit.In den Ersatzbussen ist keine Fahrrad-Mitnahme möglich.