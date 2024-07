Meraner Bergretter eilen erschöpften und verletzten Wanderern zu Hilfe

Noch während des Einsatzes kam ein Notruf aus der Texelgruppe. 3 deutsche Bergsteiger hatten sich beim Abstieg vom Tschigat und auf dem Weg zur Oberkaser Alm verlaufen und getrennt. Als 2 Bergsteiger beim Oberkaser den Freund nicht antrafen, setzten sie den Notruf ab.Da sich Wetter verschlechterte, forderte man einen Hubschrauber an und wollte das Suchgebiet abfliegen. Weil dies nicht möglich war, wurden 6 Bergretter zur Oberkaser Alm geflogen. Diese begannen mit der Suche. Parallel wurde auch die Nachbarrettungsstelle Pfelders aktiviert, die gegen 20.30 Uhr den erschöpften Bergsteiger in Luembachtal fanden.Bereits am Freitag musste der BRD Meran, einem holländischen Wanderer zu Hilfe eilen, der auf der Mittagerhütte den letzten Lift ins Tal versäumt hatte. Da er sehr erschöpft war, beschloss man, mit einem Einsatzwagen zur Hütte zu fahren, um den Holländer zu holen.