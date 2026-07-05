Eine Stadt steht vor der Eröffnung eines großen Festaktes. Unbequeme Enthüllungen, Machtmissbrauch und gefährliches Schweigen werfen Schatten auf das Ereignis. In seinem neuen Stück widmet sich der Dramatiker Luis Zagler auf eindringliche und doch humorvolle Art dem gesellschaftlichen Versagen im Umgang mit Wahrheit und kollektiver Verantwortung. Welche Rolle spielt das Gewissen bei der Abwägung wirtschaftlicher und politischer Interessen? Vor dem Hintergrund der Flut an medialen Informationen, die uns tagtäglich erreicht, stellt sich die Frage, wo die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. <BR \/><BR \/>Erstmalig wird Torsten Schilling als Regisseur für die Inszenierung verantwortlich zeichnen. Ihm zur Seite steht ein großartiges Ensemble von bekannten Darstellern aus Südtiroler, Österreich und Deutschland. Allen voran Christine Mayn („Das Traumschiff“), die bekannte Filmschauspielerin, die nach längerer Pause wieder einmal auf einer Freilichtbühne ihrer Heimat zu sehen ist. Neben ihr sind der gebürtige Pusterer Schauspieler und Regisseur Konrad Hochgruber (Westbahntheater), die Theaterurgesteine Peppe Mairginter und Oliver Pezzi und der bekannte Schauspieler Horst Hermann mit dabei.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Weitere großartige Schauspieler sind Hanenn Huber (Gröden) und Teresa Prugger (Olang), sowie die erfahrenen Theaterschaffenden Sarah Kattih und Matthias Brommann und Tabea Günther aus dem Landestheater Niederbayern. Aus der Südtiroler Theaterszene sind Valentina Mölk und Max Tschager zu sehen. Die Musik stammt von der Pianistin Valérie Timofeeva, Korrepetitorin am Tiroler Landestheater. <BR \/><BR \/>Das Publikum kann sich auf ein spannendes und inspirierendes Freilichttheater freuen, wie es nirgends sonst zu sehen sein wird. Die Meraner Festspiele stehen auch heuer wieder unter dem Ehrenschutz der Europaregion Tirol, sowie unter der Schirmherrschaft des Landes Südtirol und der Stadtgemeinde Meran. Die Aufführungen finden vom 2. bis 20. Juli oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt. Beginn: 21 Uhr, Einlass um 19 mit Gastro. Tickets erhältlich unter <a href="https:\/\/www.meranerfestspiele.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.meranerfestspiele.com <\/a>oder telefonisch +39 0473 428 388. Theaterbesucher parken gratis auf den oberen Parkplätzen der Gärten von Schloss Trauttmansdorff.