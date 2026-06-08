Der Meraner Gemeinderat hat seit der konstituierenden Sitzung am 4. Juni 2025 und bis zum 28. April 2026 17-mal getagt. Von den beiden letzten Sitzungen Ende Mai – am 26. und 27. Mai – wurden die Sitzungsprotokolle noch nicht veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Am häufigsten fehlte Hannes Widmann (im Bild unten). Er war bei 14 der 17 Sitzungen zwischen Anfang Juni 2025 und Ende April 2026 nicht anwesend – einmal davon unentschuldigt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321653_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ich bin von Beruf Bäcker und meine Arbeit beginnt meist zwischen ein Uhr und halb 3 Uhr morgens. Also muss ich in dieser Zeit sozusagen ,vorschlafen‘, damit ich halbwegs ausgeschlafen, fit und wach bin bei der Arbeit. Natürlich ist das alles blöd und mir passt die Situation selbst nicht, da ich mich immer beim Gemeinderatspräsident entschuldigen muss. <BR \/><BR \/>Wenn es sich beruflich weiterhin nicht ausgeht, dann werde ich auch zurücktreten. In der Landesleitung habe ich dies bereits angesprochen gehabt“, sagt Widmann auf Nachfrage. Bei einem Rücktritt von Widmann würde Christian Stadler nachrücken.<BR \/><BR \/>Aber Widmann ist es wichtig, folgendes hinzuzufügen: „Ob ich da alleine im Gemeinderat sitze und ab und zu das ,Fingerle‘ aufhebe, ist nicht so wichtig und nicht so schlimm. So beziehe ich auch kein Sitzungsgeld. Wichtig ist, dass ich Anfragen und Beschlussanträge stellen, auf die Daten der Gemeinde zugreifen kann und Ansprechpartner der Bürger bin. Ich begleite sie nachmittags zu Ämtern, in denen andere keine Zeit dafür haben“, betont Hannes Widmann. <BR \/><BR \/>Ausdauer und Disziplin bewiesen bisher die sieben Mitglieder des Stadtrats. Während Bürgermeisterin Katharina Zeller, ihr Vize Nerio Zaccaria und Stadtrat Daniele Di Lucrezia bei einer der genannten 17 Sitzungen gefehlt haben und Christoph Mitterhofer bei zwei, waren die Stadträte Antonella Costanzo, Stefan Frötscher und Barbara Hölzl bei jeder der 17 Sitzungen anwesend. <BR \/><BR \/>Detail am Rande: Stefan Frötscher (SVP) hat seit seiner Wahl in den Meraner Gemeinderat 2005 bisher bei keiner einzigen Sitzung gefehlt.