„Der Pächtervertrag läuft jedes Jahr aus“, sagt Elmar Knoll, Vorsitzender des AVS Meran, Besitzer der Hütte. Ein neues Vertragswerk verhindere eine stillschweigende Verlängerung und mache eine Neuausschreibung notwendig, so Knoll. „Natürlich haben wir nichts dagegen, wenn sich der bisherige Pächter Norbert Karnutsch beteiligt“, sagt der Meraner AVS-Chef.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257705_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wir als AVS Meran verfolgen die Ausschreibung am Rande, denn verwaltet werden die Hütten von Bozen aus“, schickt Knoll voraus. Hüttenwirte können sich bis zum 31. Jänner bewerben, nähere Infos erteilt die Landesgeschäftsstelle in Bozen. <BR \/><BR \/>Zu einer stillschweigenden Verlängerung des Vertrags mit Norbert Karnutsch sei es wegen der Anpassung des Vertrags aus „verantwortungstechnischer Natur“ nicht gekommen. „Es kommen unter anderem neue Auflagen in Sachen Sicherheit, Brandschutz und Hygiene hinzu. Die müssen wir einführen und unter Dach und Fach bringen, sonst haftet der Verpächter“, sagt Knoll. Es sagt zwar niemand, aber mit dieser Ausschreibung wird auch der Markt sondiert.<BR \/><BR \/>Die Meraner Hütte, Ausgangspunkt für Touren in den östlichen Sarntaler Alpen sowie Stützpunkt für Fernwanderer entlang des E5 und der Hufeisen-Tour, umfasst 38 Schlafplätze in Mehrbettzimmern sowie je 24 im Matratzenlager und im Jugendraum.