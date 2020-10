Meraner Kindergarten vorübergehend geschlossen

Die steigende Zahl der Coronavirus-Infektionen wirkt sich zunehmend auch auf die Bildungseinrichtungen aus.So bleibt in Meran der deutschsprachige Kindergarten in der Schießstandstraße am morgigen Freitag, 30. Oktober, für 38 Kindergartenkinder zeitweilig geschlossen. Der Grund dafür ist eine positive Testung bei einer pädagogischen Fachkraft.Dies teilt die Deutsche Bildungsdirektion mit. Die Eltern der betroffenen Kindergartenkinder erhalten im Laufe der nächsten Ferienwoche weitere Informationen zur Wiederaufnahme der Bildungstätigkeit.Die Italienische Bildungsdirektion meldet 2 weitere Infektionsfälle in Bildungseinrichtungen. Ein positiver Fall betrifft die Grundschule „Rosmini“ in Brixen, eine weitere Neuinfektion betrifft den Kindergarten „Girasole“ in Bozen.Infolgedessen wird über die jeweils betreffenden Sektionen bzw. Klassen eine Quarantäne verhängt.Im italienischsprachigen Oberschulschulzentrum „Galilei“ in Bozen werden am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte von 13 Klassen und das Verwaltungspersonal einem PCR-Test unterzogen.

lpa