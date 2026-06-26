<BR \/>Wie die Quästur berichtet, ist besagtes Lokal in den vergangenen Monaten immer wieder Gegenstand von polizeilichen Kontrollen gewesen. Die mutmaßliche Schlägerei, die einen Großeinsatz ausgelöst hatte, habe das Fass nun zum Überlaufen gebracht. <BR \/><BR \/>Um die gewaltsame Auseinandersetzung zu schlichten, mussten Staatspolizei, Carabinieri und die Meraner Stadtpolizisten gemeinsam ausrücken. Insbesondere einer der mutmaßlichen Schläger soll heftigen Widerstand geleistet und jeden angegriffen haben, der sich ihm näherte.<BR \/><BR \/>Bei den Kontrollen in den letzten Monaten haben die Beamten zudem festgestellt, dass das Lokal regelmäßig von polizeibekannten Personen heimgesucht wurde – einige davon sollen vorbestraft oder verurteilt gewesen sein. Angesichts all dieser Umstände hielt es Quästor Giuseppe Ferrari für notwendig, das Lokal für sieben Tage dicht zu machen. <BR \/><BR \/>Um welches Lokal es sich handelt, hat die Quästur nicht mitgeteilt.