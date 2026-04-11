Ab kommendem Herbst wird die Schulausspeisung von Montag bis Freitag gewährleistet. „Ganz unabhängig davon, ob die Grund- und Mittelschüler Nachmittagsunterricht oder Nachmittagsbetreuung haben. Wir möchten, dass Familien im Sinne von Vereinbarkeit von Familie und Beruf entlastet werden“, sagten gestern Bürgermeisterin Katharina Zeller und Stadträtin Costanzo.<BR \/><BR \/>Der Mensadienst gewährleiste „gesunde, ausgewogene Mahlzeiten für die Schüler und ist andererseits eine konkrete Unterstützung für Familien, insbesondere für diejenigen, in denen beide Elternteile berufstätig sind, und trägt dazu bei, die tägliche Organisation zu erleichtern“, betonte Costanzo.<h3>\r\nKosten für Mensadienst zwischen rund 500 und gut 700 Euro <\/h3>Derzeit nehmen rund 2.200 Grund- und Mittelschüler, den Mensadienst in Anspruch. „Wie viele künftig die Ausspeisung die ganze Woche über nutzen werden, ist noch nicht absehbar“, sagt Costanzo und dankt auch allen Akteuren – auch außerhalb der Gemeinde wie beispielsweise dem Liebeswerk, Kolping oder Vienna Servizi.<BR \/><BR \/>Der ganzwöchige Mensadienst pro Jahr und Kind kostet zwischen rund 500 und gut 700 Euro – je nach Familieneinkommen – und bleibt damit gleich wie bisher. Bei Anmeldung sind 300 Euro anzuzahlen, damit die Gemeinde Planungssicherheit hat, so Costanzo. „Man kann sich nicht wochenweise oder tageweise zum Mensadienst anmelden. Es handelt sich hier um eine Anmeldung fürs ganze Jahr“, betonte Amtsdirektorin Claudia Tomio.<h3>\r\nAnmeldung ab 15. April und bis 15. Juni 2026 möglich<\/h3>Anmeldungen für die Schulmensa für das Schuljahr 2026\/2027 sind ab 15. April und bis 15. Juni 2026 möglich. Die Anmeldung kann nur online über das Bürgernetz und mit Zugang über SPID, aktivierte Dienstleistungskarte oder elektronischen Personalausweis erfolgen. Das Schulamt habe den Familien bereits ein Rundschreiben zugeschickt.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Neuorganisation werden die Begleitung der Schüler von der Schule zur Mensa sowie die Essensaufsicht Vereinen anvertraut, die eine angemessene pädagogische und logistische Unterstützung unter Einhaltung der Qualitätsstandards gewährleisten.