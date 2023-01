Meraner Weihnachtsmarkt zieht 500.000 Besucher an

Die 30. Ausgabe des Meraner Weihnachtsmarktes neigt sich dem Ende zu: Am 6. Januar wird er geschlossen. Mit schätzungsweise einer halben Million Besuchern an 43 Öffnungstagen ist die Besucherzahl auf das Niveau von 2019 zurückgekehrt. Besonders geschätzt wurden die Bespielung des Sandplatzes und „Silent Lights" im Thermenpark.Die Schätzung von 500.000 Besuchern basiert auf der Statistik der Ankünfte und Übernachtungen in der Stadt im November und auf unvollständigen, aber indikativen Zahlen für Dezember sowie auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre."Ein ausdrucksvoller Wert, der uns an die Zahlen von 2019 zurückbringt, und mit einer bedeutenden Auswirkung: Eine bessere Verteilung der Präsenzen während des gesamten Zeitraumes der Veranstaltung", betonen Ingrid Hofer und Daniela Zadra, Präsidentin und Direktorin der Kurverwaltung Meran, Organisatoren des Events."Eines unserer Ziele war es, den Besucherstrom besser zu verteilen. Obwohl die Spitzenwerte des verlängerten Maria Empfängnis Wochenende weiterhin bestehen, haben wir ausgewogenere Aufenthalte registriert, mit bemerkenswerten Besucherzahlen sogar in dieser ersten Januarwoche. Auch der Tourismus aus Deutschland hat zugenommen, wenngleich der italienische Tourismus weiterhin dominiert. Außerdem zeigen die Rückmeldungen von Ausstellern und Handelstreibende eine gute durchschnittliche Kaufkraft der Besucher.“