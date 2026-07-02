Im Fokus steht dabei nicht nur Bürgermeisterin Katharina Zeller, sondern mit ihr Adelheid Stifter, die Direktorin der Therme Meran, Ingrid Hofer und Daniela Zadra, Präsidentin und Direktorin der Kurverwaltung, Sandra Zambianco, Direktorin der Meranarena, Clara Martone, Präsidentin der Meran Galopp GmbH, Gabriele Pircher, Direktorin der Gärten von Schloss Trauttmansdorff und last but not least Julia Aufderklamm, Direktorin des Frauenmuseums. Wäre dort der Chef ein Mann, wäre das auch eine Schlagzeile wert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331109_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im „Repubblica“-Artikel wird erwähnt, dass unter Bürgermeisterin Zeller die ganzwöchige Schulmensa eingeführt wurde. „Das war ein einfaches Vorhaben, aber zuvor hatte niemand daran gedacht. Einfach weil die Gesellschaft nach dem heterosexuellen, weißen Standard-Mann ausgerichtet ist, der jeden Tag einen geregelten Tagesablauf hat“, wird Bürgermeisterin Zeller zitiert.