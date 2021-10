Meransen: Bei Arbeitsunfall verletzt

Ein 29-Jähriger führte in einem Betrieb Arbeiten mit einem Winkelschleifer (einer Flex) aus. Dabei brach die Trennscheibe und fügte ihm eine tiefe Schnittwunde am rechten Oberarm zu.2 Ersthelfer vor Ort legten dem Verletzten einen Druckverband an.Nach der Erstversorgung durch die gerufenen Rettungskräfte wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus Brixen geflogen, wo er sofort operiert wurde. Im Einsatz standen auch die Carabinieri.

stol/ive