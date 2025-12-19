„Die Einbrecher schlugen vergangenen Montag zu: Drei Unbekannte sind mithilfe einer Brechstange in unser Geschäft eingedrungen“, erklärt Bhatti.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251711_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei hätten die Langfinger zwei Sicherheitstüren, insgesamt drei Türschlösser und fünf Türriegel überwunden. „Allein der Schaden an den beiden Sicherheitstüren beträgt rund 6000 Euro. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 8000 Euro“, fährt er fort.<BR \/><BR \/>Erbeutet hätten die Täter unter anderem eine Kasse mit 400 Euro Kleingeld, rund 600 Euro an Banknoten und Trinkgeld im Wert von rund 700 Euro. „Seitdem wir die Filiale hier in der Meinhardstraße eröffnet haben, wurde unser Trinkgeld immer gestohlen – wir haben es noch nie selbst ausgegeben können“, schildert Bhatti. Laut dem Betreiber sei bisher über 100 Mal in die Filiale eingebrochen worden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251714_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie bereits in der Vergangenheit erstattete er auch diesmal Anzeige bei den Behörden. Doch laut dem Filialbesitzer sei es nicht einfach, gegen die mutmaßlichen Täter vorzugehen: „Es ist sehr frustrierend. Strengere Gesetze wären nötig, um Einbrecher wirksamer zu bestrafen“, sagt der Pakistaner. „Die Täter gingen unvermummt vor – das verdeutlicht, wie wenig Respekt sie vor dem Gesetz haben.“