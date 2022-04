Mercedes A-Klasse geht in Flammen auf: Pulverlöscher kann nichts ausrichten

Ein Auto, Mercedes A-Klasse, ist am Freitagnachmittag in Obermellaun in der Gemeinde St. Andrä in Flammen aufgegangen. Es war in einer frei stehenden, offenen Holzgarage abgestellt. Der Eigentümer hatte noch versucht, mit einem Kübel Wasser und mit einem Pulverlöscher gegen die Flammen anzukämpfen – vergebens.