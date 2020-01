Merkel: „Ein fröhlicher Abend, der in einer Katastrophe endete“

Angela Merkel, die selbst sehr gerne und oft in Südtirol urlaubt,erkärte am Sonntag über ihren Sprecher via Twitter: „Ein fröhlicher Abend, der in der Katastrophe endet. Ich trauere mit allen, die dort heute Nacht Kinder, Geschwister, Freunde verloren haben. Den Verletzten wünsche ich Kraft und baldige Genesung.“





Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekundete den Familien sein Beileid: „Der Unfall in Südtirol hat auf furchtbare Weise das Leben von sechs jungen Menschen ausgelöscht, die unbeschwerte Urlaubstage verbringen wollten.“

