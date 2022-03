Der jüngste Mesner Südtirols: Max und die Fastenzeit

Max Zipperle ist seit seiner frühesten Kindheit von Kirchen und allem Kirchlichen fasziniert. Das liegt ein bißchen in der Familie, waren doch sein Großvater und sein Urgroßvater Mesner in Schweinsteg. Seit der Erstkommunion ist Max Ministrant. Vor einem Jahr wurde der 13-Jährige auf Vorschlag von Pfarrer P. Alexander Pixner OT in die Mesnergemeinschaft aufgenommen. Der Mesnerdienst beansprucht ihn unterm Jahr 4 bis 5 Stunden in der Woche, in der Fastenzeit natürlich mehr.