Messe Bozen: Hotel meets Wine

18. bis 21. Oktober- jeweils von 10 bis 18 Uhr



•

Autochtona: 18. und 19. Oktober. Einlass ab 16 Uhr.



•

Vinea Tirolensis: 19. und 20. Oktober.



•

Ticket ausschließlich online mit Wahl des Besuchstages: 24 Euro- gilt gleichzeitig als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol zum und vom Messegelände.



•

Dem Thema Wein wird im Rahmen der Hotel mit 2 Veranstaltungen an 4 Tagen wieder viel Platz eingeräumt. Autochtona geht mit einem neuen Format in die nächste Runde. Das Wichtigste bleibt dabei unverändert: Der Anspruch, autochthonen Rebsorten und ihren Produzenten jene Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdienen.Dazu gehört die Vergabe der Autochtona Awards in insgesamt 14 Kategorien inklusive der Prämierung der besten Lagrein-Weine in Zusammenarbeit mit dem Konsortium Südtirol Wein und IDM Südtirol. Dank der Zusammenarbeit mit der Sommeliervereinigung Südtirol kann für das fachkundige Publikum ein absolut sicherer Ablauf der Verkostung gewährleistet werdenNach der Auswahl, die bereits Anfang Oktober mittels einer Blindverkostung über die Bühne ging, werden die Autochtona Awards am Dienstagnachmittag in den bewährten sowie 2 neuen Kategorien vergeben: „Petillant naturel“, also Weine, die in der Flasche refermentiert wurden und ein Depot (sur lie) aufweisen und „Orange Wein“, sprich aus weißen Beeren hergestellte und durch Mazeration des Mosts in Kontakt mit Schalen und Hefen gewonnene Weine. Alle Weine können während der 2 Messetage verkostet werden, die Vergabe der insgesamt 14 Autochtona Awards wird live per Streaming auf den sozialen Kanälen der Messe Bozen übertragen.Erstmals an 2 Tagen, am Mittwoch 20. und Donnerstag 21. Oktober, stehen die Weine der über 100 Mitglieder der Freien Weinbauern Südtirol FWS im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das neue, Corona-kompatible Konzept mit jeweils 3 anmeldebedürftigen Masterclass-Verkostungen an den beiden Veranstaltungstagen, einer Weinbibliothek mit den besten Tropfen von ca. 50 Mitgliedern und interessanten Begegnungen mit Weinbauern nach dem Motto „Frag den Winzer“, ist die zeitgemäße Antwort auf die Herausforderungen einer sicheren und gleichzeitig interaktiven Abhaltung eines Weinevents.Erweitert wurde das Programm der Wein-Weiterbildungskurse auf insgesamt 11, zu Sorten wie Riesling, Gewürztraminer oder Vernatsch, aber auch zu neuen Trends wie Rosé- oder Supernaturalweine. 5 dieser sogenannten Masterclasses werden für Autochtona unter anderem in Zusammenarbeit mit den Donne del Vino Trentino Alto Adige und der Sommeliervereinigung Südtirol organisiert, während jeweils 3 an den beiden Tagen der Vinea Tirolensis stattfinden und von Mitgliedern den Freien Weinbauern Südtirol FWS abgehalten werden. Infos und Anmeldungen auf der Homepage der Autochtona.