Messe Bozen: Notunterkünfte für Obdachlose

Das Projekt hierzu wurde in kürzester Zeit gemeinsam mit der Autonomen Provinz Bozen, der Agentur für Bevölkerungsschutz, dem Roten Kreuz sowie dem Weißen Kreuz ausgearbeitet.Wie in der virtuellen Pressekonferenz von Landeshauptmann Arno Kompatscher am Mittwoch angekündigt, sollen bedürftige Menschen ohne festen Wohnsitz schon ab dem kommenden Wochenende vorübergehend in den Messehallen in Bozen Süd untergebracht werden.„Das Messegelände verfügt sowohl über die notwendigen sanitärenEinrichtungen als auch über genügend Fläche, um eine Ansteckungsgefahr unter den künftigen Bewohnern auf ein Minimum zu reduzieren. Ein großes Kompliment der Messe Bozen, die sich zu diesem Schritt bereit erklärt hat.“, so der Landeshauptmann in der Pressekonferenz.Armin Hilpold, Präsident der Messe Bozen, unterstreicht, dass die Messe Bozen sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst ist und einen wichtigen Beitrag in dieser für alle außerordentliche Zeit leisten möchte: „Wir stellen uns in dieser schwierigen Zeit selbstverständlich in den Dienst der Allgemeinheit und freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Arnold Schuler hier schnell und unkompliziert eine Lösung finden konnten, um den bedürftigen Menschen ohne festen Wohnsitz in dieser Notsituation zu helfen.“

