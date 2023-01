Messer-Angreifer vom Bahnhof Termini verhaftet

In einem Zug nach Brescia wurden 2 Beamte, die gerade außer Dienst waren, auf ihn aufmerksam. Bilder der Überwachungskameras des Bahnhofs Termini erlaubten es, den Mann zu identifizieren. Er wurde zur Carabinieri-Kaserne in Mailand gebracht.Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt: Er hatte seinem Opfer am Fahrkartenautomaten 3 Stiche mit einem Messer versetzt.Der Gesundheitszustand der jungen Frau ist stabil, aber die Ärzte enthalten sich weiter der Prognose.