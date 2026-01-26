Das Messer wurde sofort beschlagnahmt. Laut ersten Erkenntnissen hatte der Minderjährige den Gegenstand von einem Mitschüler erhalten, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<BR \/><BR \/> Nach den ersten Abklärungen meldete sich besagter Mitschüler gemeinsam mit seinen Eltern freiwillig bei den Carabinieri. Die zuständige Justizbehörde wurde informiert und ordnete eine Hausdurchsuchung an.<BR \/><BR \/>Bei der Hausdurchsuchung stießen die Beamten auf einen 3D-Drucker sowie mehrere – mutmaßlich selbst hergestellte – Springmesser aus Kunststoff. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt und der Jugendstaatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen übergeben.<BR \/><BR \/>Der Minderjährige wurde auf freiem Fuß angezeigt – wegen der Herstellung von waffenähnlichen Gegenständen sowie wegen deren Besitzes.