Bereits vor einigen Tagen hatten die Carabinieri von Leifers darauf hingewiesen, dass ein verdächtiges Fahrzeug auf Südtirols Straßen kursiert, welches mit mehreren Straftaten in Verbindung gebracht werden kann. Im Rahmen eines gut koordinierten Einsatzes wurde der Wagen schließlich auf dem Gemeindegebiet von Natz-Schabs angehalten. <BR \/><BR \/>An Bord befanden sich drei Männer, allesamt polizeibekannt und in Leifers ansässig. Da sie sich während der Kontrolle äußerst auffällig verhielten, durchsuchten die Ordnungskräfte das Fahrzeug genauer und stellten ein Messer mit einer 22 Zentimeter langen Klinge sicher. Der Fahrer, ein 23-jähriger Bozner, konnte keine gültige Begründung für das Mitführen der Waffe liefern, weshalb diese umgehend beschlagnahmt wurde. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. <BR \/><BR \/>Zudem stellte sich heraus, dass beim Fahrzeug die gesetzliche Hauptuntersuchung nicht fristgerecht durchgeführt worden war. Die Carabinieri von Mühlbach stellten daher zusätzlich eine Verkehrsstrafe aus.