Die Frau polnischer Herkunft hatte gerade die Ferienwohnung verlassen, die sich nur wenige Meter vom Tatort entfernt befindet, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen, als sie von einem Mann, dessen Gesicht von einem Motorradhelm verdeckt war, mit einem Messer angegriffen wurde. <BR \/><BR \/>Laut bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Angriff in der Nähe eines Supermarkts. Während die Touristin auf dem Gehweg unterwegs war, bemerkte sie einen Mann, der sie auffällig anstarrte. Plötzlich griff er sie ohne erkennbaren Grund an und stach mehrmals - unter anderem auf Kopf, Oberkörper und Hände - mit einem Messer auf sie ein. Anschließend flüchtete der Täter auf einem Motorrad. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, bevor die Frau vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Ermittlungen wurden aufgenommen. Aufzeichnungen von Überwachungskameras trugen dazu bei, einen 25-jährigen Mann aus der Gegend aufzuspüren, der an psychischen Problemen leidet. Er befindet sich derzeit ebenfalls in medizinischer Behandlung - im selben Krankenhaus wie das Opfer, allerdings auf der psychiatrischen Station.<BR \/><BR \/>Die Ermittler führten den jungen Mann zur Vernehmung in die Kaserne, bevor er ins Spital eingeliefert wurde. Seine Aussagen waren teils widersprüchlich und wenig überzeugend. Die Polizei hat bislang mehrere Indizien gesammelt, die auf seine mögliche Täterschaft hindeuten, jedoch reichen diese noch nicht für eine Festnahme aus. Die Ermittlungen dauern an - Ziel ist es, weitere Beweise zu sammeln, die zu einer eindeutigen Klärung des Falls führen können.