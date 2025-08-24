Wie die Onlineausgabe des „Alto Adige“ berichtet, soll sich der Vorfall gegen 3 Uhr ereignet haben. <BR \/><BR \/>Ein Saisonarbeiter in einem Hotel der Gegend soll niedergestochen worden sein. Eine Frau fand den Mann auf der Straße liegend vor, als er durch Hilferufe auf sich aufmerksam machte,<BR \/><BR \/>Die Frau setzte den Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus von Trient gebracht.<BR \/><BR \/>Weitere Details zur Tat und Informationen zum Angreifer liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen der Carabinieri laufen auf Hochtouren. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>