Gegen Mittag entsandte die Einsatzzentrale der Bozner Quästur eine Streife der Einsatzabteilung ins Industriegebiet, nachdem ein Angriff durch einen mit einem Messer bewaffneten Mann gemeldet worden war.<BR \/><BR \/>Die Beamten trafen umgehend am Einsatzort ein, überwältigten den Angreifer, stellten die Waffe sicher und leisteten Erste Hilfe. Das Opfer, ein 37-jähriger Iraner, hatte sich glücklicherweise nicht schwer verletzt, sondern eine oberflächliche Wunde am Oberschenkel erlitten.<BR \/><BR \/>Auf der Dienststelle rekonstruierten die Polizisten den Vorfall. Der festgesetzte Mann, ein 48-jähriger türkischer Staatsangehöriger ohne Vorstrafen, soll den Iraner aus einem nichtigen Anlass angegriffen haben.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige wegen schwerer Körperverletzung und des unerlaubten Tragens einer Waffe auf freiem Fuß angezeigt.