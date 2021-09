Messerangriff in Rimini: 5 teils schwer Verletzte, darunter ein kleiner Junge

Unter den Opfern des Angriffs in dem italienischen Urlaubsort an der Adria war am Samstagabend auch ein kleiner Bub. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag berichtete, wurde der 6-Jährige in der Nacht wegen Verletzungen am Hals operiert und sei nun außer Lebensgefahr.Bei dem Täter soll es sich um einen 26 Jahre alten Mann handeln. Ersten Ermittlungen zufolge liegt kein terroristisches Motiv vor. Der Mann war laut übereinstimmenden Meldungen in einem Linienbus kontrolliert worden. Als er kein Ticket vorzeigen konnte, holte er aus dem Rucksack ein Messer und attackierte die beiden Kontrolleurinnen.Auf der Flucht verletzte er drei weitere Menschen, darunter den kleinen Buben. Die Polizei nahm den Angreifer fest. Dem Vernehmen nach wird vermutet, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

apa/stol