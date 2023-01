Messerattacke am Bahnhof Termini: Angreifer identifiziert

Fahndung nach dem Täter läuft

Es soll sich um einen 24-jährigen Obdachlosen polnischer Herkunft handeln, schreibt der „Corriere della Sera“. Der Mann war von mehreren Kameras gefilmt worden. STOL hat berichtet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Ein terroristisches oder rassistisches Motiv soll es nicht geben.Es sei noch nicht klar, ob der Mann festgenommen werden konnte, schreibt der „Corriere“. Nach Erkenntnissen der Ermittler sei er mit einem Bus vom östlichen Stadtrand Roms zum Bahnhof gefahren. In einer blauen Plastiktüte hatte er Lebensmittel und ein Messer bei sich.Mit diesem verletzte er die 24-jährige Frau am Fahrkartenschalter kurz vor 22 Uhr: Sie hatte eine Fahrkarte für einen Zug kaufen wollen, der sie am Neujahrstag zum Flughafen Fiumicino bringen sollte.Der Angreifer soll in seinem Heimatland bereits vorbestraft sein, schreibt der „Corriere“.Das 24-jährige Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes. Die Fahndung nach dem Polen läuft in ganz Rom und auch außerhalb der Stadt.