<h3>\r\nIn zwei Jahren nur fünf Monatsmieten bezahlt: Zwangsräumung <\/h3>\r\nIm März dieses Jahres waren die Carabinieri in Rovereto in die Santa-Maria-Straße ausgerückt, um eine Zwangsräumung zu vollstrecken. Eine Familie von Ägyptern soll bereits über längere Zeit keine Miete für die Wohnung, in der sie lebte, bezahlt haben. Genauer sollen innerhalb von zwei Jahren nur fünf Monatsmieten bezahlt worden sein. <BR \/><BR \/>Die Familie soll sich geweigert haben, die Wohnung zu verlassen, sodass der Einsatz der Ordnungshüter notwendig wurde. Die Ägypter sollen sich trotz der Anwesenheit der Beamten dagegen gewehrt haben, die Unterkunft zu räumen. <BR \/><h3>\r\nStraße musste wegen Gewalteskalation gesperrt werden <\/h3>\r\nVor allem die drei Söhne sollen zur Gewalteskalation beigetragen haben So sollen sie auch auf die Carabinieri losgegangen sein. Die Straße musste für einige Stunden gesperrt werden, damit die Einsatzkräfte der eskalierten Gewaltsituation Herr werden konnten. <BR \/><h3>\r\nVerdacht auf Mordversuch: Mit Messer auf Beamten losgegangen <\/h3>\r\nZwei Wochen später wurden die drei Söhne verhaftet – zwei von ihnen wird schwere Körperverletzung vorgehalten, dem dritten und mit 22 Jahren ältesten von ihnen sogar Mordversuch. Er soll nämlich mit einem Küchenmesser auf einen Carabinieri-Beamten losgegangen sein. <BR \/><BR \/>Sein Verteidiger will einen gerichtlichen Vergleich abschließen – darüber entscheiden könnte das Gericht bereits bei der nächsten Verhandlung am kommenden 7. Oktober.