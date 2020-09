Messerattacke in Birmingham: Verdächtiger festgenommen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Der Mann sei des Mordes und des siebenfachen versuchten Mordes verdächtig, teilten die Ermittler Montagfrüh mit. Die Polizei geht nicht von einer Terrorattacke oder rassistischen Motiven aus. Am Abend zuvor waren Bilder des Gesuchten veröffentlicht worden.Bei der Attacke war in der Nacht auf Sonntag ein Mann ums Leben gekommen, 7 Menschen hatten zum Teil schwere Verletzungen erlitten. (STOL hat berichtet) Die Angriffe ereigneten sich im Zentrum der Stadt an 4 Orten und über einen Zeitraum von etwa 2 Stunden.Die Polizei ermittelt wegen Mordes und geht nicht von einer Terrorattacke, rassistischen Motiven oder Bandenkriminalität aus. Die Ermittler riefen am Sonntag die Bevölkerung zu größter Vorsicht auf. Messerattacken sind seit Jahren ein großes Problem in Großbritannien.

apa