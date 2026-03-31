Die vorbeugende Verwahrungshaft der beiden Männer in einer Strafanstalt wurde vom Untersuchungsrichter am Landesgericht Trient auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet. Gegen die beiden Tatverdächtigen liegen laut Carabinieri schwerwiegende Indizien vor. <BR \/><BR \/>Die beiden sollen einen jungen Mann Mitte März in Trient mit einem Messer attackiert haben. Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich das Opfer gerade an einer Bushaltestelle auf, als es von mindestens zwei Personen angesprochen und anschließend mit einem Messer am Bein verletzt wurde. Die Angreifer flüchteten und ließen das Opfer am Boden zurück, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.<h3>\r\nBei Hausdurchsuchungen Drogen sichergestellt<\/h3>Der Verletzte wurde zunächst von Passanten und anschließend vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus Trient gebracht, wo er operiert werden musste. <BR \/><BR \/>Bei Hausdurchsuchungen der beiden Verdächtigen wurden zudem Kokain, Haschisch sowie Material zum Drogenverkauf sichergestellt, was eine zusätzliche Anzeige wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht für die beiden Männer nach sich zog. Sie wurden in die Gefängnisse nach Bozen und Verona überstellt.