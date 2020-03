Messerstecherei am Verdiplatz: Täter ausgeforscht

Am vergangenen Freitag ist es zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen 2 Männern am Verdiplatz gekommen. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt, der Täter flüchtete. Nach intensiven Ermittlungen konnte er am Dienstag von der Polizei ausfindig gemacht werden.