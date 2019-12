Messerstecherei im Bozner Bahnhofspark

Ein Mann tunesischer Herkunft wurde mit erheblichen Verletzungen in das Bozner Krankenhaus eingeliefert. Der blutige Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr im Bahnhofspark zwischen dem Riesenrad und dem Zeitungskiosk, unweit des großen Trubels rund um den Weihnachtsmarkt.





Als die Ordnungshüter am Schauplatz des Geschehens eintrafen, fanden sie einen Mann mit blutender Wunde in der Bauchgegend vor. Dem Anschein nach war er mit einem Messer attackiert worden, von den Angreifern fehlte jegliche Spur.er Mann tunesischer Herkunft wurde von Rettungskräften des Weißen Kreuzes erstversorgt und in das Bozner Krankenhaus eingeliefert. Ersten Angaben zufolge soll er schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen im Bereich der Milz erlitten haben.

az