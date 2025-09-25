Es waren Szenen wie im Wilden Westen, die sich gestern gegen 18.30 Uhr inmitten der Landeshauptstadt abspielten: Mehrere Personen gerieten aus bisher unbekannter Ursache auf dem Bozner Obstplatz in eine blutige Auseinandersetzung.<h3>\r\nBeteiligte und Hintergründe bisher unbekannt <\/h3>Dabei wurde eine Person mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die schwer verletzte Person wurde vom Weißen und Roten Kreuz sowie einem Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Die genauen Hintergründe, die hinter der Messerstecherei stecken, sind derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wie die Namen der Personen, die an dem gewalttätigen Gemenge beteiligt waren. Auch die Polizei war vor Ort im Einsatz.