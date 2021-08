Messerstecherei in Bozen: Beziehungsstreit endet im Spital

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr. Ein Mann und eine Frau, die in der Vergangenheit eine Beziehung hatten, gerieten in einer Arbeiterunterkunft in Streit.Im Zuge der Auseinandersetzung sollen die beiden Nigerianer zu Messern gegriffen haben. Die Frau soll auf den Mann eingestochen haben. Dabei zog er sich zahlreiche erhebliche Schnittwunden zu. Lebensgefahr bestand glücklicherweise zu keinen Zeitpunkt. Auch die Frau verletzte sich. Beide wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Vorfall aufgenommen.

stol