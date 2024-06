Messerstecherei in Bozen – eine Person schwerverletzt

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag wurden die Einsatzkräfte zu einem Tumult in der Museumsstraße in Bozen gerufen. Mehrere Personen waren aus unbekannter Ursache aneinander geraten. Eine Person wurde durch ein Messer schwer verletzt.Sie wurde vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus von Bozen gebracht und befindet sich derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.