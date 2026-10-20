Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, erlitt der junge Mann bei dem Vorfall eine Messerstichverletzung im Rücken. Er wurde nach der Erstversorgung in das Meraner Krankenhaus transportiert, verweigerte dort jedoch jegliche medizinische Behandlung. Noch vor den klinischen Folgeuntersuchungen verließ er das Krankenhaus spontan auf eigene Faust.<h3>\r\nGruppe attackierte 26-Jährigen – Opfer verweigert Behandlung im Krankenhaus<\/h3>Nach ersten Rekonstruktionen und den Aussagen des Opfers selbst wurde der 26-Jährige von einer Gruppe bislang nicht identifizierter junger Männer angegriffen.<BR \/><BR \/>Auch das Opfer selbst soll zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Messer mit sich geführt haben. <BR \/><BR \/>Wie bereits berichtet, war die Situation vor Ort so stark eskaliert, dass die eintreffenden Rettungskräfte von einem der Männer massiv bedroht wurden und sich zurückziehen mussten.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Ermittlungen zu dem Vorfall und der Identität der flüchtigen Angreifergruppe übernommen.