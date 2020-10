Messner Mountain Museum Corones wird zum exklusiven Laufsteg

Am 29. Oktober hat das Zusammentreffen zum zweiten Mal in virtueller Form auf convention.oberalp.com stattgefunden. Vollkommen neu ist, dass nicht nur Partner und Händler teilnehmen können, sondern auch alle Endverbraucher und Bergbegeisterten vorab einen Blick auf die Kollektionen des nächsten Jahres werfen können. Die Website mit 360 Grad Showrooms, Produktvideos und interessanten Einblicken ist auch in den kommenden Wochen noch für alle zugänglich und abrufbar.Einer der zahlreichen Höhepunkte war die diesjährige Modenschau, für welche das in Bozen beheimatete Unternehmen eine außergewöhnliche Location gewählt hat.Reinhold Messners MMM Corones am Kronplatz, das dem traditionellen Bergsport, der Berggeschichte und dem Alpinismus gewidmet ist, bot den Laufsteg, ohne die Atmosphäre des von Zaha Hadid entworfenen, ikonenhaften Gebäudes zu beeinträchtigen. „Dieser magischeSalewa Alpine Life Kollektion FW 21/22 Foto: Storyteller Labs/SALEWAOrt ist perfekt für uns, weil er die Essenz des Alpinismus in vollem Umfang widerspiegelt. Genau das wollen wir mit unseren Marken auch erreichen“, sagt Christoph Engl.Ruth Oberrauch, Mitglied des Oberalp Verwaltungsrates, beschreitet neue Wege: Sie hat im Hause Oberalp eine Bergsportmarke entwickelt, die ihre Passion für die Berge widerspiegelt. Diese neue Marke ist „LaMunt“ und widmet sich ausschließlich den Frauen im Bergsport. Bereits der Markenname selbst verkörpert die feminine Perspektive auf den Berg: „La Munt“ ist das Ladinische Wort für Berg – der in der alten romanischen Sprache weiblich ist. Ideengeberin für den Namen war Ruth Oberrauchs Großmutter, die in Alta Badia aufwuchs.„LaMunt ist die Bergsportmarke von Frauen für Frauen, die eine neue, weibliche Perspektive auf den Alpinsport eröffnet.“, so Ruth Oberrauch. Die neue Marke ist die Antwort der Gruppe auf den international immer größer werdenden Anteil von Frauen im Bergsport, welche durch diese Marke die Möglichkeit haben werden ihre gemeinsame Leidenschaft auszudrücken. Auf den weiblichen Körper zugeschnittene Passformen, Funktionalität, und durchdachte Details, sowie die Verwendung von hochwertigen, nachhaltigen Materialien sollen verbunden mit Ästhetik den Ansprüchen von Frauen gerecht werden. LaMunt wird ab Januar 2022 online und bei nach besonderen Kriterien ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein.

