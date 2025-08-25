<BR \/><BR \/>„Der meteorologische Sommer 2025 hat noch genau eine Woche und bringt uns dabei durchaus noch ein paar Sommertage“, erklärt Dieter Peterlin in den sozialen Netzwerken. Montag, Dienstag und Mittwoch seien die drei wärmsten Tage der Woche mit bis zu 30 Grad Celsius, „am Donnerstag und Freitag folgen vermehrte Regenschauer und damit Abkühlung“. <h3>\r\n„Richtiger Kälteeinbruch nicht in Sicht“ <\/h3>Vor der Abkühlung ist heute bereits mit Temperaturen von 30 Grad Celsius zu rechnen, der morgige Dienstag wird der wärmste Tag mit knapp über 30 Grad. Bereits am Mittwoch erwarte man lokale Regenschauer, „am Donnerstag folgt eine kühle Dusche mit Regen, ein richtiger Kälteeinbruch ist aber nicht in Sicht.“<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>