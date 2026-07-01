Mit vereinten Kräften sowie unter Einsatz von Kleinbaggern und Ladern werden die Schlammmassen aus den Gebäuden entfernt, wie der Landesfeuerwehrverband in einem Beitrag auf Facebook schreibt. <BR \/><BR \/><i>Sehen Sie hier die Bilder der unermüdlichen Feuerwehrleute:<BR \/><\/i><BR \/><embed id="dtext86-75430583_gallery" \/><BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren Freiberg, Obermais, Untermais, Labers, Gratsch, Meran, Zenoberg, Schenna und Verdins gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bozen, dem Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung, dem Landesstraßendienst sowie mehreren Erdbauunternehmen. Die Arbeiten werden auch in den kommenden Tagen andauern. <BR \/><BR \/>Ein herzlicher Dank gilt allen Feuerwehrleuten, Einsatzorganisationen, Behörden, Unternehmen und freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz, heißt es abschließend in dem Beitrag.