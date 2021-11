Metrobus: Ampelsysteme ab Montag in Betrieb

Nach der technischen Probephase ist es nun so weit: Mit Inbetriebnahme der Ampelanlagen in Kaltern und Eppan wird mit Beginn der kommenden Woche ein weiteres Kernelement des Metrobus-Konzeptes umgesetzt. „Der öffentlichen Mobilität wird damit eine weitgehende Vorfahrt gegenüber dem Individualverkehr eingeräumt“, unterstreicht Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.Für die Fahrgäste bedeutet dies eine kürzere Fahrzeit speziell zu den Hauptverkehrszeiten und mehr Fahrkomfort. „Zusammen mit dem dichten Angebot an Busverbindungen, der Neugestaltung der Pendlerparkplätze in Kaltern, den Haltebuchten und den Busspuren sind das gute Argumente und ein noch größerer Anreiz, das eigene Auto in der Garage zu lassen und auf die öffentliche Mobilität umzusteigen“, sagt Alfreider.An insgesamt 5 Haltestellen wurden die neuen Ampeln errichtet: Eppan Abzweigung St. Pauls, Eppan Bahnhof, Untere Gand, Unterplanitzing und Kaltern Bahnhof. Die Ampeln gewährleisten, dass die Busse bei Grün direkt und ohne Zeitverlust wieder aus den Haltebuchten ausfahren können, während der Straßenverkehr angehalten wird. Zudem gilt auch der Sicherheit der Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen ein erhöhtes Augenmerk.Landesrat Alfreider appelliert nochmal an alle Verkehrsteilnehmenden, vorsichtig und verantwortungsbewusst unterwegs zu sein. „Mit der Inbetriebnahme der Ampeln im Überetsch ist ein weiterer Meilenstein im Metrobus-Konzept umgesetzt und beginnt eine neue Phase in der Mobilität, mit dem konkreten Ziel, das Verkehrsaufkommen im Ballungsraum Bozen-Überetsch wirksam einzudämmen“, sagt Alfreider.Das Metrobus-Konzept sei auf gutem Weg, sich zu einem Vorzeigemodell zu entwickeln, das auch andernorts Schule machen könnte, so der Landesrat.

stol