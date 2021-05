Metrobus: Ampelsysteme in Eppan und Kaltern werden getestet

„Diese innovativen Ampelsysteme, die Vorzugsspuren auf dem Stadtgebiet von Bozen und die neuen Haltebuchten sind die Kernelemente im Metrobus-Konzept, das gemeinsam mit den Überetscher Gemeinden schrittweise umgesetzt wird“, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.Das Metrobus-Konzept gewährt den Bussen im Überetsch einen weitreichenden Vorzug zum Individualverkehr und dies sei, so Alfreider, ein Plus an Qualität für die öffentliche und nachhaltige Mobilität in Südtirol.Die Testphase für die Ampelsysteme startet in diesen Tagen und wird einige Wochen andauern. Die Tests und die technische Feinabstimmung der Ampeln werden, sowohl mit, als auch ohne Busse durchgeführt.Daher sei laut Alfreider erhöhte Aufmerksamkeit für alle Verkehrsteilnehmer geboten: Auch wenn die Ampeln nur probeweise aktiviert werden, bei Rot müsse auf jeden Fall angehalten werden.Die definitive Inbetriebnahme der Ampeln ist für den kommenden Herbst geplant. Einen großen Schritt näher rückt damit das gemeinsame Ziel: Freie Fahrt für den Überetsch Express und für die öffentliche Mobilität im Ballungsraum Überetsch/Bozen.

lpa