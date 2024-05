Mexiko: Leichen nach Verschwinden von Touristen entdeckt

Das erkl√§rte das B√ľro der US-Bundespolizei FBI im kalifornischen San Diego am Freitag (Ortszeit), ohne n√§here Angaben zur Identit√§t der Toten zu machen. Seit dem 27. April wurden die australischen Br√ľder Jake und Callum Robinson und ihr Freund Jack Carter aus den USA im mexikanischen Bundesstaat Baja California nicht mehr gesehen.Die 3 Touristen hatten einen Urlaub in der N√§he der K√ľstenstadt Ensenada geplant. Die Mutter der Br√ľder, Debra Robinson, schrieb im Onlinenetzwerk Facebook, sie seien nie in der geplanten Unterkunft angekommen. Die nun entdeckten Leichen wurden nach FBI-Angaben in Santo Tomas gefunden, rund 45 Kilometer s√ľd√∂stlich von Ensenada.Baja California ist ein beliebtes Urlaubsziel f√ľr Surfer. Der an die USA angrenzende Bundesstaat ist aber auch stark von der Drogengewalt betroffen.