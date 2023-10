Mexiko: Mindestens 16 Tote bei Busunfall mit Migranten

Weitere 27 Menschen wurden verletzt, als sich der Bus auf einer Autobahn in der Nähe der Ortschaft Suchixtlahuaca am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) überschlug, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Oaxaca mitteilte. An Bord des Busses waren rund 55 Migranten, größtenteils aus Venezuela und Haiti. Die Unfallursache war zunächst unklar.Mexiko liegt auf der Migrationsroute von Menschen, die versuchen, in die USA zu gelangen. Die Migranten fliehen vor Armut, Gewalt und politischen Krisen in ihren Heimatländern. Neben Migranten aus Mittelamerika machen sich immer mehr Menschen aus Venezuela, Haiti und Kuba, aber auch aus Afrika und Asien auf den Weg durch Mittelamerika und Mexiko in die USA.