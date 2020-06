Mexiko: Mindestens ein Toter bei schwerem Erdbeben

Zudem fiel in der Provinzhauptstadt Oaxaca de Juárez der Strom aus.Zuvor war Oaxaca von einem Beben der Stärke 7,5 erschüttert worden.Der Erdstoß war auch in Mexiko-Stadt sowie den Bundesstaaten Guerrero, Veracruz, Puebla und Chiapas zu spüren. Die US-Behörden sprachen eine Tsunami-Warnung für die Küste von Mexiko aus.In Mexiko ereignen sich immer wieder heftige Beben. 1985 kamen dabei in Mexiko-Stadt mindestens 10.000 Menschen ums Leben.Die gesamte Westküste des amerikanischen Doppelkontinents liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine seismische Aktivität bekannt ist.

dpa