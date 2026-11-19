Die Impfquote gegen die Masern liege derzeit bei fast 90 Prozent der Bevölkerung, teilte das Ministerium mit. Damit sei Mexiko im Begriff, den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Ziel ist es, den Status als masernfreier Staat im kommenden Jahr zurückzuerlangen.<BR \/><BR \/>Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) hatte Mexiko am Dienstag ebenso wie den USA und Bolivien den Status als masernfreies Land aberkannt. Masern sind eine hoch ansteckende Viruserkrankung. Neben typischen Symptomen wie Fieber und rotem Hautausschlag können lebensgefährliche Komplikationen wie eine Hirnhautentzündung auftreten. Obwohl die Masern landläufig oft als typische Kinderkrankheit wahrgenommen werden, können sich auch ungeimpfte Erwachsene infizieren.<BR \/><BR \/>Voraussetzung für eine nachhaltige Unterbrechung der Infektionsketten ist eine hohe Immunität gegen Masern in der Bevölkerung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) strebt eine Impfquote von 95 Prozent an.