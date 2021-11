Mexiko: Verkehrsunfall fordert 19 Menschenleben

An einer Mautstelle in der Stadt Chalco im Zentrum des Landes raste ein Lkw ungebremst in eine Reihe von 6 Fahrzeugen, wie die Verwaltungsbehörde des mexikanischen Fernstraßennetzes am Samstag mitteilte.Mehrere Fahrzeuge gingen in Flammen auf. 3 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Unter den Toten ist nach Behördenangaben auch der Lkw-Fahrer.

apa