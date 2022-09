Mexiko von schwerem Erdbeben erschüttert

Aus der Hauptstadt seien allerdings zunächst keine Schäden gemeldet worden, erklärte die Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum Pardo. Auch der Betreiber der lokalen U-Bahn teilte mit, man habe die notwendigen Checks vorgenommen und die Züge könnten normal verkehren.Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS betrug die Stärke des Bebens 7,5, später korrigierten die US-Forscher ihre Angaben auf 7,6. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichteten aus Mexiko-Stadt von schwankenden Gebäuden. Das Epizentrum des Bebens lag den Angaben zufolge vor der Pazifikküste des Bundesstaates Michoacan in einer Tiefe von 10 Kilometern. US-Experten erklärten in einer ersten Stellungnahme, ein Tsunami sei nicht auszuschließen.Mexiko grenzt an den Atlantischen und den Pazifischen Ozean und ist eines der seismisch aktivsten Länder der Welt. Das Staatsgebiet erstreckt sich über insgesamt fünf tektonische Platten.Am 19. September 1985 wurden bei einem Beben der Stärke 8,1 in Mexiko-Stadt mehr als 10.000 Menschen getötet und hunderte von Gebäuden zerstört. Am 19. September 2017 starben bei einem Beben der Stärke 7,1 rund 370 Menschen, die meisten in der Hauptstadt.